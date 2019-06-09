المدينة المنورة ٦ شوال 1440هـ الموافق ٩ يونيو 2019م واسأقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة اليوم، لقاء سلام ومعايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك.وتضمن اللقاء كلمة لمدير عام الفرع الدكتور سلطان بن محمد المطوع حث فيها الجميع على وجوب شكر الله على النعم التي ينعمون بها في هذه البلاد المباركة بلد الأمن والأمان والرخاء , وهنأهم بعيد الفطر المبارك وتمنى لهم القبول.وأثنى الدكتور المطوع خلال كلمته على جهود منسوبي الفرع التي بذلوها خلال شهر رمضان وإجازة العيد، كما رفع فضيلته باسمه و نيابة عن جميع منسوبي الفرع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة و لسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل ولمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بمناسبة العيد السعيد.// انتهى //22:01ت م0226