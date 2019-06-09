عام / أمطار على منطقة الباحة
الأحد 1440/10/6 هـ الموافق 2019/06/09 م واس
الباحة 6 شوال 1440 هـ الموافق 9 يونيو 2019 م واس
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى والعقيق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان ، والحسام ، والامير مشاري ، وشهبه، والثروه الوطني ، وموطف ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب .
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
// انتهى //
22:02ت م
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