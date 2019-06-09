الباحة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة في مقره اليوم ، حفل معايدة لمنسوبيه ، بمناسبة عيد الفطر المبارك ، بحضور مدير عام الفرع الشيخ وسام بن أحمد القاسم ، ومديري الإدارات ورؤساء الهيئات ومنسوبي الفرع .وتضمن اللقاء كلمة لمدير عام الفرع ، حمد الله فيها على بلوغ شهر رمضان وما أنعم به من أمن ورخاء في بلادنا الغالية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - كما هنأ منسوبي الفرع بعيد الفطر المبارك وشكر العاملين في إجازة عيد الفطر المبارك على ما بذلوه وما قدموه من جهود خلال عملهم وفق الخطة المعتمدة التي تحظى بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند.وجرى خلال اللقاء تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة .// انتهى //22:03ت م0228