الدوادمي 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسنظم عدد من الإدارات الحكومية في محافظة الدوادمي اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء مفعمة بالاخاء، حيث أقامت المحكمة العامة بالدوادمي حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس المحكمة فضيلة الشيخ الدكتور نايف الشنيفي وأصحاب الفضيلة القضاة ورؤساء الأقسام الإدارية بالمحكمة وموظفي المحكمة.وتبادل الجميع خلال اللقاء التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، في أجواء مفعمةبالمحبة والإخاء.كما أقامت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي في مقرها، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير التعليم عبد الله بن حمد السبيعي، والمساعد للشؤون التعليمية جمال الحمادي ومديري المكاتب التعليمية ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإدارة .وقدم السبيعي التهاني والتبريكات باسمه واسم منسوبي ومنسوبات التعليم بالمحافظةلخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك، مهنئاً جميع منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يعيده عليهم بالخير والمسرات وأن يديم الأمن والامان على وطننا الغالي.ونظمت بلدية محافظة الدوادمي في مقرها حفل معايدة بحضور رئيس البلدية المهندس عادل الشهري، ومديري الإدارات والأقسام ومنسوبي البلدية، وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة.وقدم الشهري في بداية حفل المعايدة، التهنئة لجميع منسوبي البلدية بمناسبة عيد الفطر، كما قدم شكره لجميع العاملين أثناء الإجازة على ما قدموه من جهود وتنظيم أسهمت في نجاح الأعمال الميدانية والرقابية والفنية واحتفالات البلدية بالعيد السعيد والفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة.كما نظم مستشفى محافظة الدوادمي العام في مقره حفل معايدة لمنسوبيه، بحضور مديرمستشفى محافظة الدوادمي العام أحمد بن بجاد الرخيمي، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومنسوبي المستشفى، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.وهنأ الرخيمي الجميع بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله أن يعيده علينا باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ وطننا وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.وعبر الرخيمي عن شكره للعاملين خلال إجازة العيد والجهود التي قاموا بها لتقديم الخدمات الصحية لمحتاجيها من المرضى.من جانبه، أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدوادمي في مقره حفل معايدة لمنسوبي المكتب بحضور مدير عام المكتب بمحافظة الدوادمي المهندس منصور الكثيري ومنسوبي المكتب والفروع التابعة له .وهنأ المهندس الكثيري منسوبي المكتب والفروع بعيد الفطر السعيد، وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة وسط أجواء تسودها المودة والوئام.// انتهى //22:04ت م0230