حفر الباطن 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت جامعة حفر الباطن اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني، ومنسوبي الجامعة.ورفع معالي مدير الجامعة باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك.// انتهى //22:11ت م0232