الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واساعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد اللاعبين المحترفين الأجانب والمواليد للموسم القادم (2019-2020) وذلك بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والتقرير المرفوع من اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع اللاعبين الأجانب والمواليد التي ضمت ممثلين من لجنة الإحتراف وأوضاع اللاعبين واللجنة الفنية ولجنة المسابقات واللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم وممثل لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، لدراسة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب والمواليد لأندية الدوري السعودي للمحترفين (الدرجة الممتازة) وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين وأندية الدرجة الثانية .وتم اعتماد 7 لاعبين أجانب للدوري السعودي للمحترفين (الدرجة الممتازة) ولاعب واحد من اللاعبين المواليد، و4 لاعبين أجانب لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ولاعب واحد من المواليد ، ولاعبين اثنين أجانب لدوري الدرجة الثانية ومثلهما من من المواليد.كما اعتمدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى (الصيفية) يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 وتستمر حتى يوم السبت 31 أغسطس 2019، وتبدأ فترة تسجيل اللاعبين الثانية (الشتوية) يوم الأربعاء 1 يناير 2020 وتستمر حتى يوم الجمعة 31 يناير 2020 .//انتهى //23:20ت م0234