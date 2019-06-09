حائل 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسقلد نائب مدير شرطة منطقة حائل العميد الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي اليوم العقيد منيف بن عبدالله الشمري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الذي يقضي بترقيته إلى رتبة عميد بحضور مساعد مدير الشرطة للتخطيط والتطوير العميد مفلح بن حجي الشمري.وقدم العميد العتيبي التهنئة للعميد الشمري بهذه المناسبة متمنياً له التوفيق والسداد .من جهته عبر العميد الشمري عن سعادته بهذه الثقة الغالية سائلاً الله عز وجل أن يوفقه لخدمة الدين والملك والوطن .// انتهـى //23:20ت م0235