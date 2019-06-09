الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واساجتمع عضو الاتحاد السعودي لكرة اليد حسن السيهاتي مع بعثة المنتخب السعودي الشاطئي وذلك قبل بداية التدريب الأخير اليوم ، وحثهم على تمثيل المنتخب خير تمثيل ورفع راية الوطن في البطولة الآسيوية الشاطئية السابعة للرجال التي ستقام خلال الفترة من 15 حتى 22 يونيو المقبل في الصين، لا سيما أنها أول بطولة شاطئية يشارك فيها المنتخب .وقدم السيهاتي الشكر لرئيس الاتحاد محمد المنيع وجميع أعضاء مجلس الإدارة على تعاونهم ومتابعتهم لتحضيرات المنتخب ، مؤكداً أن اللاعبين قدموا عطاءً كبيراً خلال الفترة الماضية سواء في الانتظام أًو الالتزام رغم مصادفة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لفترة الإعداد التي أقيمت تحت إشراف المدرب الوطني فاخر الغاشي والإداري محمد حماده .// انتهى //23:21ت م0236