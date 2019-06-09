تبوك 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسدشن محافظ الوجه علي بن عبدالرحمن التميمي مساء اليوم فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مركز الرس بمحافظة الوجه والتي تنفذها وزارة التعليم بقطاع الوجه بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك وذلك ضمن الحملات الصيفية التي تقيمها الوزارة خلال العام الحالي 1439هـ- 1440هـ بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية الأخرى ، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري .وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي استهل بالقرآن الكريم .وأوضح المدير التنفيذي للحملة الدكتور خلف الفاضلي في كلمة له أن الحملة التي تستهدف أكثر من 800 دارس ودارسة في مراكز الوجه انطلقت ببرنامج استقبال لمعلمي ومعلمات الحملة الصيفية وشهد البرنامج التعريف بالحملة وبالخصائص النفسية والاجتماعية والثقافية للدارسين بمشاركة اللجنة الإشرافية والتعليمية والإدارية والتعامل مع خصائص الدارسين الكبار، وأساليب جذب الدارسين للالتحاق بالحملة وآلية تفعيل النشاط والبرامج وعرض خطط الجهات الحكومية المشاركة.من جانبه أشار مدير عام تعليم تبوك في كلمته خلال حفل التدشين إلى ما تحظى به الحملة من رعاية واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الذي وجه سموه الإدارات الحكومية والجهات الخيرية لتقديم ما تحتاجه الحملة من دعم ومشاركة لخدمة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم والمتابعة الحثيثة من محافظ الوجه، وكذلك حرص واهتمام معالي وزير التعليم ، مثمناً تعاون الإدارات الحكومية والمؤسسات الخيرية في مشاركتها وتجاوبها في تحقيق متطلبات نجاح الحملة ، داعياً الأهالي ممن يحتاجون لخدمات الحملة إلى الالتحاق بمراكزها والاستفادة مما تقدمه من برامج مختلفة تستمر طيلة فترة الصيف والمساهمة في تحقيق الأهداف النبيلة لهذه الحملة.بدوره أعرب محافظ الوجه في كلمته عن شكره وتقديره للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على تنفيذ مثل هذه الحملات التي لها أثرها وأهميتها في توعية المستفيدين في أمور دينهم ودنياهم وينعكس ذلك على تعاملاتهم واستفادتهم مما يُقدم لهم من خدمات خلال هذه الحملة ، مؤكداً أن القيادة الرشيدة لم تدخر جهداً في نشر العلم، والرفع من المستوى المعيشي للفرد والمجتمع، في كافة أنحاء المملكة وعلى كافة الاصعدة، رافعاً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ولسمو أمير منطقة تبوك على حرصهم واهتمامهم بالمواطنين والمواطنات وتقديم كل مايسهم في رقي وتقدم ورفعة وطننا .بعد ذلك دشن محافظ الوجه ومدير التعليم الحملة إيذاناً ببدء فعالياتها التي تستمر لمدة شهرين في مراكز قطاع الوجه التعليمي.حضر الحفل عدد من مديري الإدارات الحكومية والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم تبوك الدكتور سلطان العنزي ومدير مكتب التعليم في الوجه محمود الفراج وعدد من منسوبي التعليم في المنطقة ، فيما حضر في الحفل النسائي، المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) نجلاء الشامان ومديرة إدارة التعليم المستمر (بنات) بتعليم تبوك هدى أبو خيشة وعدد من منسوبات التعليم في المنطقة.// انتهى //23:40ت م0237