حفر الباطن 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت صحة حفرالباطن، اليوم ، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في مبنى مديرية الشؤون الصحية، بحضور مديرها ناصر بن راشد الصافي والقيادات الصحية ومنسوبي الصحة من مختلف المواقع الصحية والمستشفيات.وهنأ الصافي في كلمته التي ألقاها خلال حفل المعايدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، وسمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن، والأسرة المالكة والشعب السعودي والأمتين العربية الإسلامية بعيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع باليُمن والخير والبركات.وأكد حرص وزارة الصحة - وعلى رأسها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة - ومنسوبي صحة حفرالباطن على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية.كما تضمن الحفل عرضاً مرئياً موجزاً لأهم منجزات صحة حفر الباطن خلال العام 2018 والربع الأول من العام 2019م .ويأتي هذا الحفل ضمن البرامج التي تحرص صحة حفرالباطن على تنفيذها لزيادة أواصر التواصل الأخوة بين منسوبيها الذين تبادلوا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //23:57ت م0238