عدن 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسفرض الجيش اليمني سيطرته على قرية الصليب أولى منطقة الباهر التابعة لمديرية ماوية شرق محافظة تعز جنوب غرب اليمن.وذكر مصدر عسكري يمني، أن وحدات من الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، أحكمت السيطرة على القرية، وعلى عدد من المواقع والثكنات التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعوم من إيران، وتطلق النار باتجاه التجمعات السكانية.وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش اليمني تواصل التقدم وسط تغطية كثيفة للمدفعية الثقيلة، بينما تكبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.// انتهى //00:20ت م0241