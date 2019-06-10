سكاكا 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت أمانة منطقة الجوف اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ، وذلك في مقر الأمانة .وأوضح المهندس الغامدي بأن الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة يأتي تجسيدا وتأصيلا للعلاقات الأخوية بين جميع منسوبي أمانة الأمانة والبلديات التابعة لها في مختلف محافظات ومدن المنطقة.// انتهى //00:31ت م0242