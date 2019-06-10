سكاكا 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسنظمت إدارة العلاقات العامة بجامعة الجوف اليوم حفل معايدة لمنسوبي جامعة الجوف بمناسبة عيد الفطر المبارك في صالة الاستقبال بالمبنى الإداري بالمدينة الجامعية.وقدم وكيل الجامعة الدكتور بدر الزارع كلمة نيابة عن معالي مدير الجامعة رحب فيها بالحضور ، رافعاً التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا الأمن والرخاء والمنجزات المتواصلة .وهنأ الدكتور الزارع منسوبي الجامعة ومنسوباتها بالعودة إلى العمل واستكمال مسيرة البناء والتشييد في الجامعة بعد أن حققت الاعتماد الأكاديمي المؤسسي مؤخراً والذي يعد مفصلاً مهماً في مسيرة الجامعة.كما أقيمت حفلات مماثلة في مجمعات كليات البنات وكلية العلوم والآداب بالقريات.// انتهى //01:25ت م0245