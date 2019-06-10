اجتماعي / بريد منطقة الحدود الشمالية يقيم حفل معايدة لمنسوبيه
الاثنين 1440/10/7 هـ الموافق 2019/06/10 م واس
عرعر 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس
أقام بريد منطقة الحدود الشمالية اليوم ، حفل معايدة لمنسوبي المنطقة بحضور مدير عام بريد منطقة الحدود الشمالية نافع أبا الوكل ، وذلك في مقر البريد بعرعر .
وهنأ مدير بريد منطقة الحدود الشمالية الموظفين بالعيد السعيد وبنجاح المبادرة التي تم إطلاقها خلال إجازة عيد الفطر المبارك من قبل موظفي مراكز الخدمة تحت شعار "عيدك بريدك" .
وقدم أبا الوكل شكره للعاملين بالبريد وحثهم على بذل المزيد من الجهد وخدمة العملاء على أكمل وجه .
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