عرعر 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقام بريد منطقة الحدود الشمالية اليوم ، حفل معايدة لمنسوبي المنطقة بحضور مدير عام بريد منطقة الحدود الشمالية نافع أبا الوكل ، وذلك في مقر البريد بعرعر .وهنأ مدير بريد منطقة الحدود الشمالية الموظفين بالعيد السعيد وبنجاح المبادرة التي تم إطلاقها خلال إجازة عيد الفطر المبارك من قبل موظفي مراكز الخدمة تحت شعار "عيدك بريدك" .وقدم أبا الوكل شكره للعاملين بالبريد وحثهم على بذل المزيد من الجهد وخدمة العملاء على أكمل وجه .// انتهى //01:38ت م0246