اجتماعي / مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها .
الاثنين 1440/10/7 هـ الموافق 2019/06/10 م واس
جدة 06 شوال 1440 هـ الموافق 9 يونيو 2019 م واس
أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة اليوم حفل معايدة لمنسوبيها ومنسوباتها من المدنيين والعسكريين، وذلك بمقرها بمحافظة جدة ، بحضور مدير سجون منطقة مكة المكرمة بالإنابة العميد الدكتور إبراهيم بن سعد الغامدي.
وهنأ الغامدي جميع العاملين والعاملات بعيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات .
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