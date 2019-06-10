جدة 06 شوال 1440 هـ الموافق 9 يونيو 2019 م واسأقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة اليوم حفل معايدة لمنسوبيها ومنسوباتها من المدنيين والعسكريين، وذلك بمقرها بمحافظة جدة ، بحضور مدير سجون منطقة مكة المكرمة بالإنابة العميد الدكتور إبراهيم بن سعد الغامدي.وهنأ الغامدي جميع العاملين والعاملات بعيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، ‏وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات .// انتهى //01:39ت م0247