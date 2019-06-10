سكاكا 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف اليوم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، بحضور مدير العام الفرع الشيخ محمد بن عمر السائح ومدراء الإدارات والموظفين .وهنأ الشيخ السائح الموظفين بهذه المناسبة السعيدة، لافتا النظر إلى أن مثل هذه المناسبات التي يقيمها الفرع لمنسوبيه تبث روح المودة والترابط بين الموظفين وترفع من معنويات الموظفين وتدفعهم لبذل المزيد من العمل في خدمة الوطن والمواطن ، رفعًا التهنئة لمعالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ ، داعيا الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمه العديدة وان يتقبل من الجميع الصيام والقيام .// انتهى //01:44ت م0248