سكاكا 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة العلاقات العامة اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، في بهو مبنى الإدارة.والتقى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، مع المساعدين ومديري الإدارات والموظفين وتبادلوا التهاني في جو سادته الألفة والمودة بهذه المناسبة المباركة.ورفع الدكتور الغامدي باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بهذه المناسبة، مطالباً الجميع بالجد والاجتهاد من أجل بناء الإنسان وتنمية المكان.من جانبها هنأت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع منسوبات الإدارة العامة للتعليم بالجوف من مديرات ومساعدات الإدارات النسائية والمشرفات التربويات والموظفات، في حفل مماثل في مبنى الإدارات النسائية، متمنية للجميع التوفيق والسداد وتقبل الطاعات.// انتهى //01:44ت م0249