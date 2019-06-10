الاحساء 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسنظم مكتب وزارة البيئة و المياه والزراعة بمحافظة الأحساء، اليوم، حفل معايدة لمنسوبيه ، بحضور مدير عام مكتب الوزارة بالأحساء المهندس خالد بن سعد الحسيني، ونائبه المهندس عبدالعزيز بن نايف المغيره، ومدراء الوحدات ومختبر التشخيص البيطري والوحدات البيطرية ورؤساء الأقسام والموظفين، الذين تبادلوا التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك .وهنأ المهندس الحسيني منسوبي المكتب بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع أعواماً مديدة ووطننا يرفل بنعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله".الجدير بالذكر أن المكتب دأب على تنظيم حفلات المعايدة بعد إجازات العيدين ليتمكن منسوبيه من تبادل التهاني بالعيد في زمان ومكان محددين، وذلك تأصيلاً لروح الزمالة والاخاء بينهم .// انتهى //01:48ت م0251