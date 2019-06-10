عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/10/7 هـ الموافق 2019/06/10 م واس
الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ً
خالد الفيصل يُعزي الدكتور الشهري في وفاة زوجته وأبنائه
أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة سلطان بن قرمله
نائب أمير جازان يعزي في وفاة الشيخ محمد المدخلي
أمير نجران يعقد اجتماعا مفصلياً لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً
نفطيون عالميون يثمنون تعامل المملكة الحكيم مع مخاوف عدم تمديد خفض
الخدمة المدنية: لا صحة لتغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل
التحالف: إطلاق حملة إغاثية عاجلة للمتضررين جراء الأمطار الغزيرة بعدن والمحافظات المجاورة لها
الخدمة المدنية: لا صحة لتغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل
نصف مليون مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال إجازة عيد الفطر
الإمارات: دول المنطقة يجب أن تكون طرفا في الاتفاق النووي مع إيران
بعد الفيضان أزمة بيئية تهدد مدينة غات الليبية
المجلس العسكري يقرر تعزيز القوات الأمنية لفتح الطرقات وحراسة المرافق الاستراتيجية
السفير الأميركي الجديد في العراق يقدم أوراق اعتماده
الاتحاد الأوروبي: بيان وزراء تجارة مجموعة العشرين تجاهل «التهديد الوجودي» على منظمة التجارة العالمية
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