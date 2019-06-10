الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ًخالد الفيصل يُعزي الدكتور الشهري في وفاة زوجته وأبنائهأمير الرياض يقدم العزاء في وفاة سلطان بن قرملهنائب أمير جازان يعزي في وفاة الشيخ محمد المدخليأمير نجران يعقد اجتماعا مفصلياً لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائيسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاًنفطيون عالميون يثمنون تعامل المملكة الحكيم مع مخاوف عدم تمديد خفضالخدمة المدنية: لا صحة لتغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليلالتحالف: إطلاق حملة إغاثية عاجلة للمتضررين جراء الأمطار الغزيرة بعدن والمحافظات المجاورة لهاالخدمة المدنية: لا صحة لتغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليلنصف مليون مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال إجازة عيد الفطرالإمارات: دول المنطقة يجب أن تكون طرفا في الاتفاق النووي مع إيرانبعد الفيضان أزمة بيئية تهدد مدينة غات الليبيةالمجلس العسكري يقرر تعزيز القوات الأمنية لفتح الطرقات وحراسة المرافق الاستراتيجيةالسفير الأميركي الجديد في العراق يقدم أوراق اعتمادهالاتحاد الأوروبي: بيان وزراء تجارة مجموعة العشرين تجاهل «التهديد الوجودي» على منظمة التجارة العالمية// يتبع //06:15ت م0003