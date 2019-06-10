و قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( موسم جدة يعيد البهجة للعروس ) :كانت وما زالت مدينة جدة نافذة حقيقية للناس على البحر وللبهجة في نفوس الناس، وتجاوزت حدود أن تكون بوابة مكة وحاضرة الاقتصاد لتكون عروسا للبحر الذي رسم على شواطئها أجمل إطلالة بحرية.واضافت : عيد جدة هذا العام جاء مغايرا ومميزا ومفارقا لكل عيد سابق، وكأن موسم جدة رسم عروسا جديدة وأعاد للمدينة العريقة بهجة شبابها فخرجت بأبهى الأشكال وتزينت بأجمل الملامح.وبينت إن جدة هذا العيد كانت لافتة جدا، فكل شوارعها تضيء بالفرح وكل سواحلها تنبض بالحياة وكل قاعاتها تضج بالإبداع والفن.واعتبرت أن فعاليات موسم جدة لتحقق الغاية والهدف وأكثر لكل جيل وكل شريحة من المواطنين والمقيمين وما يطمحون له في العيد من فعاليات ومناسبات وبرامج ترفيه وحفلات موسيقية وأحداث رياضية.وقالت أن عيد جدة كان موسما رائعا بكل معاني الروعة والبهجة والفرح والسرور واجتماع العائلة حول لحظة فرح تأخذ كل يوم هوية جديدة وصيغة مختلفة تتمايز في كل شيء وتتميز بأن جدة وموسمها هما علامة البهجة في هذا العيد، وكل عيد.// انتهى //06:15ت م0005