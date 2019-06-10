طوكيو 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسقال مكتب مجلس الوزراء الياباني إن هذه المراجعة جاءت تماشيا مع توقعات النمو بنسبة 2ر2 بالمئة من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة "نيكي بزنس ديلي" اليابانية، في نمو للربع الثاني على التوالي.وذكر المكتب إن الإنفاق الرأسمالي للشركات ارتفع بنسبة 3ر0 بالمئة على أساس ربع سنوي، والذي يعتبر تحولا عن الرقم الأولي الذي ورد في مايو الماضي بنسبة انكماش تبلغ 3ر0 بالمئة، مقارنةً بنسبة نمو تبلغ 7ر2 بالمئة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.وأضاف المكتب إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان، تقلص بنسبة1ر0 بالمئة، دون تغيير عن المراجعة الأولية، متراجعا عن زيادة بلغت 3ر0 بالمئة خلال الربع الأخير من عام .وبين تقرير صدر عن الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 2ر2 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي 2019، وذلك بتعديل طفيف عن تقدير أولي قدره 1ر2 بالمئة.// انتهى //06:21ت م0008