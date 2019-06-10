الباحة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسقامت محافظة قلوة أمس، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي, ومنسوبي المحافظة، وذلك في مقر المحافظة.تبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة العيد السعيد.هنأ محافظ قلوة الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك، رافعًا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولصاحب السمو أمير منطقة الباحة, سائلًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والمسرات، وأن يحفظ علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قادتنا الحكيمة.// انتهى //08:19ت م0010