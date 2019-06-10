الباحة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسنفّذت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة, مشروع إفطار لأكثر من 14 ألف صائم خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي.وأبان أمين عام جمعية البر بالمحافظة محمد بن سفر الغامدي, أن المشروع الذي نظمته الجمعية، تضمن حزمة من البرامج التوعوية والدروس, إلى جانب توزيع العديد من المطبوعات التوعوية, إضافةً إلى تنظيم أكثر من 7 رحلات عمرة إلى مكة المكرمة.// انتهى //08:33ت م0011