المنامة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واستقرير وكالة أنباء البحرين (بنا) ضمن النشرة السياحية لاتحاد وكالة الأنباء العربية (فانا)تسعى مملكة البحرين إلى جعل القطاع السياحي واحدا من أهم قاطرات النمو والتنمية، وذلك في إطار رؤيتها الاقتصادية الشاملة لتنويع مصادر الدخل والإنتاج، والاستفادة من ميزات الإنتاج التنافسية التي تتمتع بها والحوافز التي تقدمها سواء لجهة توفر الكوادر الوطنية المؤهلة أو لجهة إغراءات البيئة التنظيمية المشجعة، وقد ظهر جلياً خلال الآونة الأخيرة عدة مؤشرات تؤكد صحة نهج حكومة مملكة البحرين في مسيرتها التنموية لزيادة إسهام هذا القطاع.وكان على رأس هذه المؤشرات ذلك النجاح الباهر الذي حققه الحضور البحريني في أحد أهم المعارض السياحية العالمية الذي أقيم أواخر شهر مايو 2019 بمدينة فرانكفورت الألمانية، واستعرضت فيه مقومات الجذب السياحي في البحرين التاريخية منها والترفيهية وبنيتها التحتية الحديثة القادرة على استقطاب صناعة المعارض والمؤتمرات العالمية، لاسيما مع إنجاز مركز المعارض الجديد 2021.وهناك العديد من المؤشرات الأخرى التي تعكس حجم الجهود المبذولة في لتطوير موارد القطاع السياحي، ولإيجاد مهارات العاملين وتنميتها في إطاره ومرافقه وللترويج للمملكة كوجهة سياحية بشكل عام كونها من أهم نقاط جذب السياحة العائلية بمنطقة الخليج العربي ككل، ومن ذلك: العمل على إعداد إستراتيجية جديدة متكاملة لزيادة إسهام القطاع في الناتج الوطني.وتستهدف هذه الإستراتيجية المنتظر إطلاقها خلال العام الجاري بحسب مسؤول بمجلس التنمية الاقتصادية زيادة نسبة إسهام القطاع السياحي في مجمل النشاط الاقتصادي في غضون العامين القادمين، التي تتراوح حاليا بين الـ 8 والـ 10% بما يقتضيه ذلك من تطوير منظومة القوانين والإجراءات المعمول بها، وإنجاز العديد من المشروعات المخصصة للقطاع، التي تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار، ومتوقع افتتاح 22 فندقا جديدا منها خلال الأعوام الأربعة القادمة.وتعول مملكة البحرين على العديد من مقومات الجذب السياحي التي تتوفر بها لتحقيق ما تصبو إليه من هذه الإستراتيجية التطويرية الشاملة، وأولى هذه المقومات: مواقع ونقاط النشاط السياحي التاريخية منها والتراثية والحديثة، التي تنتشر في ربوع أرض البحرين، وتحظى باهتمام خاص من جانب الأجهزة المعنية لحمايتها والعناية بها وتوفير ما يلزم لها من موارد لتشجيع حركة السواح إليها ووضعها ضمن برامج الشركات وأنشطتها وجداولها السياحية.وكانت هيئة البحرين للثقافة والآثار قد أشارت قبل مدة إلى أن عدد الزيارات لـ 13 موقعًا سياحيًا وأثريًا، تضم: محميتي العرين ورأس سند وخليج توبلي وشجرة الحياة وقلاع بو ماهر والبحرين وعراد والشيخ سلمان الفاتح ومقابر سار وبيت الشيخ عيسى بن علي وبيت الجسرة ومتحف البحرين الوطني، إذ استقطبت 765 ألف زيارة عام 2018 م مقارنة بـ 626 ألف زيارة عام 2017م.// يتبع //10:00ت م0025

وزادت حركة الداخلين إلى مملكة البحرين عبر منافذها المختلفة وبخاصة البرية منها، الذي وصل إلى نحو 9.1 ملايين زائر خلال عام 2018، وبنسبة نمو سنوي بلغت 5 % بحسب بيانات حديثة لهيئة السياحة والمعارض التي أشارت إلى أن سياح البر ممن وفدوا إلى المملكة عن طريق جسر الملك فهد بلغوا نحو 8 ملايين بنسبة نمو وصلت إلى 3.2 % في الربع الثالث من عام 2018م، يليهم سياح الجو الذين سجلوا 911 ألف بنسبة نمو 14.8 %، ثم سياح البحر الذين بلغوا نحو 51 ألف بنسبة نمو بلغت 23%.وكانت بيانات رسمية حديثة نُشرت في مارس 2019م أشارت إلى نمو عدد المسافرين جوًا عبر مطار البحرين الدولي بمن فيهم العابرون ممن استخدموا مرافق المطار (الترانزيت) بنسبة 17%، كما أشار رئيس هيئة السياحة في تصريح مطلع شهر يونيو 2019م الجاري إلى تحسن آداء القطاع بالنظر إلى أن تدفقات السياحة الوافدة خلال الربع الأول من عام 2019م بلغت 3.2 مليون زائر بزيادة قدرها 3.1% عن الفترة ذاتها من عام 2018م، وزاد عدد المسافرين القادمين غير البحرينيين بنسبة قدرها 3.1 % أو مايعادل نحو3.5 مليون زائر، بزيادة قدرها 3.1% مقارنة بعام 2018م، وزادت نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم نحو 53% وكذلك فنادق الأربع نجوم بنسبة 46% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018م.وبقرب الانتهاء من تدشين مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، ينتظر التشغيل التجريبي له في الربع الثاني من العام 2019، ويتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من هذا العام، ويأتي المشروع ضمن إستراتيجية شاملة تستهدف تطوير المنافذ الخاصة بمملكة البحرين، لاسيما الجوية منها.ويوصف مشروع مطار البحرين الجديد الذي يعد واحدا من بين الـ 100 الأفضل عالميًا، من أكبر مشروعات تطوير البنية التحتية في تاريخ البحرين، لأنه سيزيد قدرته الاستيعابية إلى نحو 14 مليون مسافر وبكلفة تزيد عن 1.1 مليار دولار أمريكي.ويكتسب هذا المشروع أهميته لعدد من الأسباب ومنها: جهود تحسين قدرة الناقل الوطني على استيعاب نمو حركة المسافرين المتزايدة إلى المملكة، وذلك ضمن إستراتيجيتها لتحديث أسطولها بمجموعة من الطائرات الجديدة البالغ عددها 39 طائرة بنهاية عام 2023، التي استلم بعضها وإدخالها الخدمة في إبريل 2018م، وذلك من جملة 10 طائرات يتوقع أن تستلم بنهاية عام 2019م الجاري، ويضاف إلى ذلك خطط الناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته ومحطاته إلى نحو 26 دولة، حيث ستطلق 8 وجهات أو محطات جديدة عام 2019م تضاف إلى 8 أخرى انطلقت عام 2018، وتقليل كلفة تشغيل مرافق الشركة الوطنية عبر الطائرات الجديدة الأكثر ترشيدا في استهلاك الوقود، وزيادة كفاءتها، فضلا عن التوسع باتفاقيات الرمز المشترك مع شركات إقليمية ودولية أخرى وبما يضمن استيعاب وتلبية احتياجات مستخدمي الخطوط الوطنية لوجهات أكثر تنوعا، فضلًا عن توقيع الشركة الوطنية عددا من الاتفاقيات مع كبريات الشركات الفرنسية المتخصصة في صناعة الطائرات ومتطلباتها خلال زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى فرنسا في إبريل 2019م، واستهدفت هذه الاتفاقيات التي بلغت 5 اتفاقيات تلبية احتياجات خطوط الناقل الوطني من محركات وأنظمة تحكم وسيطرة واتصال وما إلى ذلك بإجمالي استثمارات مع الشركات الفرنسية يتجاوز 3.5 مليار دولار.// يتبع //10:00ت م0026

ومع الجهود الحثيثة لتطوير البنى الأساسية للقطاع السياحي، لاسيما مع قرب الوصول إلى 20 ألف غرفة فندقية بالبحرين تستطيع جذب 15 مليون زائر، يُتوقع أن يسهم القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3 % بحلول عام 2022، حيث يبلغ معدل إنفاق السياحة الوافدة حتى الربع الثالث من العام 2018 نحو 1.143 مليار دينار بحريني.ويغلب على حركة الزوار والسياح إلى مملكة البحرين الطابعين العائلي والترفيهي، وبخاصة تلك الوافدة من المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يزيد من تنشيط دوران عجلة منشآت الضيافة من جانب والإشغال الفندقي من جانب آخر بإجمالي أنشطة تزيد عن 90 نشاطا تجاريا ذات مردود اقتصادي وعائد ربحي كبير، حيث توقع خبراء ارتفاع نسبة استخدام وإشغال هذه المنشآت خلال الفترة القادمة بالنظر لحلول الإجازات الصيفية ومواسم الأعياد.وكان قد ازداد الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للفنادق والمطاعم بنسبة 8%، وذلك مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الرمزي للفنادق والمطاعم الذي بلغت نسبته 7.1% خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك بحسب تصريحات أخيرة لهيئة السياحة والمعارض التي أشارت أيضا إلى أن نسبة الزائرين عن طريق جسر الملك فهد قد ارتفعت بنسبة 2% وهو ما يعادل 2.8 مليون زائر، وعبر مطار البحرين الدولي بنسبة 3% وهو ما يعادل 196 ألف زائر، وعبر ميناء خليفة بن سلمان بنسبة 82% وهو ما يعادل 371 ألف زائر.وتتسم هذه التدفقات السياحية الوافدة بسمات عدة منها: رغبتها في البقاء بالبحرين لأجوائها والميزات التي تقدمها مرافقها، حيث بلغ مجموع الليالي السياحية للربع الأول من عام 2019م حوالي 4.1 مليون ليلة، وبلغ معدل الليالي التي يقضيها السياح خلال الفترة ذاتها 3.3 ليلة بمعدل إنفاق زاد بنسبة 3.1 .ولا شك أن هذه الجهود المبذولة من البحرين تعد استثمارا مهما للرصيد الكبير الذي تحظى به على الصعيد السياحي، خاصة أن المنامة اختيرت عاصمة للسياحة العربية عام 2013م، وللسياحة الآسيوية عام 2014م، وأٌدرج موقعا قلعة البحرين وطريق اللؤلؤ على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي عامي 2007م و2012م على التوالي.//انتهى//10:00ت م0027