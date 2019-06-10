طرابلس 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، مع رئيس الأركان العامة محمد علي الشريف، لبحث الوضع العسكري وسير العمليات فيجميع محاور القتال في نطاق طرابلس الكبرى والمنطقة الغربية بشكل عام.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينة حالة الهدوء الذى ساد محاور القتال في ضواحي العاصمة طرابلس.ورصدت صحف الاثنين، عمليات الإغاثة في شرق وغرب وجنوب ليبيا لمدينة غات المنكوبة جراء السيول والفيضايات، مبينة كميات الإغاثة من المواد الغذائية والأغطية والمواد الطبية ومياة الشرب للأسر النازحة.وتطرقت إلى اجتماع المبعوث الأممي غسان سلامة، بوفد من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين الأوروبيين الذين يزورون ليبيا بصفة شخصية، وإيضاحه أبعاد الأزمة الحالية وتداعيات السياسات الخارجية الدولية والأوروبية، خصوصًا على الوضع الليبي.وعرجت صحف ليبيا، على تصريحات وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن تدهور الوضع الليبي إلى عدم تنفيذ بنود مهمة من اتفاق الصخيرات، مع غياب إرادة والتزام مختلف الفاعلين الليبيين والتدخلات الخارجية، ودعوته إلى تنفيذ اتفاق الصخيرات لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في ليبيا.// انتهى //10:03ت م0028