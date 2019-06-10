الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأقام ديوان المراقبة العامة أمس، حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات.وقد ألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، كلمة خلال الحفل عبر الاتصال المرئي بين مقر الديوان الرئيس والفروع، وبحضور كبار مسؤولي الديوان ومنسوبيه، عبر فيها عن أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، ودعواته للجميع باليمن والبركات، حاثاً موظفي الديوان على بذل المزيد من الجهود في أعمالهم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.// انتهى //10:07ت م0029