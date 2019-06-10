القاهرة 07 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 10 يونيو ٢٠١٩ م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الضوء على إعلان الجيش اليمنى نجاح قواته في استعادة مواقع جديدة من مليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، فضلا عن تمكن وحدات الجيش من قطع الطريق الدولي إلى المديرية، الذي تستخدمه مليشيات الحوثي في إمداد وتموين مواقعها.وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية تدرس تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، حول تصريحاته بأحقية إسرائيل في بعض أجزاء من الضفة الغربية، بوصفها تشكل خطرًا على السلم والأمن في المنطقة.وتناولت صحف الاثنين، تحذير رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، من أن الخلافات التجارية تشكل خطرًا رئيسيًا على الاقتصاد العالمي، وتشديدها على أن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد تضر بأي انتعاش اقتصادي.محليًا.. اهتمت بالتغير في تعامل الإعلام الأجنبي مع الاقتصاد المصري، بعدما شهد نموًا كبيرًا وملموسًا خلال السنوات القليلة الماضية بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية.وتطرقت صحف مصر، إلى استضافة مصر فعاليات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع من 51 دولة إفريقية و 4 دول عربية، ضيوف شرف.// انتهى //10:11ت م0031