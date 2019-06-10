بغداد 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، الحراك السياسي الجاري منذ مدة لاستكمال التشكيلة الوزارية التي ماتزال منقوصة من أربعة مقاعد وزارية هي" الدفاع والداخلية والعدل والتربية" منوهة بقرب التصويت في مجلس النواب على مرشحي هذه الحقائب الشاغرة.وتطرقت إلى الجهود المبذولة الآن لحسم ملف الدرجات الخاصة ‏والمناصب بالوكالة, المعروض على مجلس النواب للمناقشة والتصويت.وتناولت صحف الاثنين، الخروقات الأمنية الأخيرة التي شهدها قضاء الطارمية شمال ‏بغداد, مطالبة بإعادة النظر بالخطط ‏الأمنية المتخذة في مناطق حزام بغداد, خاصة في منطقة الطارمية من أجل وضع حد للأعمال الإرهابية. ‏وتناولت حفل أداء نيجرفان البارزاني، اليمين القانونية رئيسًا لإقليم كردستان اليوم، الذي يأتي بعد فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بالانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي.وفي شان محلي آخر.. أبرزت تطورات الوضع في مدينة كركوك الغنية بالنفط ، التي يسكنها خليط من العرب والكرد والتركمان، منوهة في هذا المجال بالاسماء المرشحة لمنصب محافظ كركوك الشاغر والمختلف عليه بين ممثلي مكونات المحافظة, التي توصف عادة بأنها ضمن المناطق المتنازع عليها.// انتهى //10:21ت م0035