نور سلطان 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن رئيس كازاخستان بالوكالة "قاسم جومرت توكاييف" فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت أمس الأحد، وحصل على 70,8 % من الأصوات.وحصل أبرز منافسيه أميرجان كوسانوف على 16,2 % من الأصوات في هذا الاقتراع الذي كان الأول الذي يجري بدون نور سلطان نزارباييف، بعد استقالته المفاجئة في مارس الماضي.وشغل قاسم جومارت توكاييف مناصب عدة في الدولة من رئيس للوزراء إلى وزير للخارجية ورئيس لمجلس الشيوخ. وخلال حملته، وعد بأن يستمر في نهج نزارباييف. ومن أبرز قراراته كرئيس بالوكالة إعادة تسمية العاصمة "نور سلطان" على اسم سلفه. وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 77,4 وفق اللجنة المركزية.// انتهى //10:26ت م0036