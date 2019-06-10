رام الله 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر إشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالمواقف الروسية والصينية الداعمة للحقوق الفلسطينية.وتحدثت عن رصد تقرير وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، أن قوات الاحتلال ارتكبت 25 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر مايو المنصرم.وأولت صحف الاثنين، اهتمامًا باقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، وبشكل موسع المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأوردت أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تدرس تقديم شكوى ضد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لدى المحكمة الجنائية الدولية، لخطورته على السلم والأمن في المنطقة.ونشرت صحف فلسطين، تأكيدات وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ونظيره الألماني هايكو ماس، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.// انتهى //10:33ت م0038