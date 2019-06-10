عرعر 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسباشرت الفرق الإسعافية لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية 98 حالة إسعافية في العديد من مواقع الاحتفالات العيد بمناسبة عيد الفطر المبارك.وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية محمد بن نايف العنزي أن الحالات التي باشرتها كانت متنوعة بين الحالات المرضية والإصابات، حيث قدمت الخدمات الطبية الإسعافية لهم، مبينًا أنه تم تخصيص 13 فرقة إسعافية للتمركز حول مصليات العيد، إضافة إلى مشاركة 6 فرق إسعافية و 25 متطوعًا ومتطوعة لتقديم الخدمات الإسعافية، موزعة على مواقع احتفالات العيد المختلفة.// انتهى //10:34ت م0039