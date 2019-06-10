السيح 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واستطلق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأحد القادم فعاليات وبرامج النادي الصيفي السابع للطالبات، في مقر الجامعة بمدينة السيح وفِي كلية التربية بالدلم وكلية العلوم بحوطة بني تميم، وكلية العلوم بالأفلاج.واعتمد النادي 352 ساعة تدريبية للطالبات، موزعة على 62 برنامجًا تدريبياً متنوعاً، توزعت على برامج الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، وبرامج تطويرية، وبرامج في خدمة المجتمع والعمل التطوعي، وبرامج تأهيلية لسوق العمل، وبرامج رياضية وصحية، إضافة إلى تنفيذ عدد من الفعاليات الوطنية والبرامج الترويحية.ويسعى النادي إلى ترسيخ المبادئ الإسلامية ، وقيم الانتماء الوطني ، وتعزيز الوحدة الوطنية ، وتنمية القيم الوجدانية والمهارية والتطوعية ، إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية لدى الطالبات وتفعيل دور الجامعة الاجتماعي والفكري والثقافي ، بما يحقق الأهداف والرؤى التي تواكب رؤية المملكة 2030 .// انتهى //11:05ت م0049