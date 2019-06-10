الجزائر 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، استئناف القضاء الجزائري استجواب كبار المسؤولين في الدولة السابقين والحاليين المتورطين بقضايا فساد وثراء غير مشروع، ما أضفى حالة ارتياح وسط المواطنين والطبقة السياسية المصرين على محاسبة ناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم.وأبرزت صحف الاثنين، إعلان وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية أنها تعتزم ايداع شكوى ضد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لدى المحكمة الجنائية الدولية، لخطورته على السلم والأمن في المنطقة عقب حثه على الاستيلاء على مزيد من الأراضي في الضفة لبناء مستوطنات جديدة.وتناقلت أنباء العصيان المدني في العاصمة السودانية ومدن أخرى، استجابة لنداء المعارضة احتجاجًا على فض ميدان الاعتصام قبالة مقر قيادة الجيش السوداني الأسبوع الماضي.وأنبأت صحف الجزائر، عن دعوة الأمم المتحدة لأطراف النزاع في ليبيا إعلان هدنة إنسانية عاجلة في مناطق المعارك حول العاصمة طرابلس تفاديًا لكارثة إنسانية.// انتهى //11:11ت م0051