الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسيستعد المنتخب السعودي للمبارزة للمشاركة في منافسات بطولة آسيا الـ 23 للمبارزة (عمومي) للفردي والفرق لسلاحي الابيه والسايبر ، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو على صالة «تشيبا بورت» خلال الفترة من 12 إلى 18 يونيو الجاري.وكان المنتخب السعودي للمبارزة قد أنهى معسكره الداخلي في مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة بمحافظة الخبر ، الذي استمر 21 يوماً ، بإشراف المدربين محمد فؤاد ، وفؤاد الناصري .ويمثل الأخضر السعودي في منافسات سلاح الابيه اللاعبين هم ، زكريا الداوود ، وفيصل عابد ، وجواد الداوود ، وخليفة العمري ، وفي سلاح السايبر ، مشاري البشير ، وأحمد القديحي ، وعلي البحراني .وأكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمبارزة عبدالله السنيد ، أهمية المشاركة في البطولة للاحتكاك وزيادة الخبرة ، إضافة للحصول على نقاط لرفع التصنيف على المستوى الدولي ، مشيداً بانضباطية اللاعبين خلال الفترة الماضية ، ما يعكس حرص الجميع على تقديم مستوى مشرف في البطولة الآسيوية.// انتهى //11:32ت م0053