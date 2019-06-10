حائل 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واستبدأ جامعة حائل استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين من يوم الاثنين 14 شوال 1440 هـ حتى يوم الاثنين 21 شوال 1440 هـ، وذلك من خلال بوابة القبول على الموقع الإلكتروني لجامعة حائل www.uoh.edu.sa.وأشارت الجامعة إلى أن فترة التقديم الإلكتروني للطلاب الغير سعوديين (طلبات المنح الداخلية) تبدأ يوم الاثنين 14 شوال 1440 هـ، حتى يوم الأحد 20 شوال 1440هـ على الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم غير السعوديين https://apps.uoh.edu.sa/sch .وأهابت الجامعة بالجميع الاطلاع على شروط القبول من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة حائل.// انتهـى //11:32ت م0054