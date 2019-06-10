الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأقامت المحكمة العمالية بالرياض حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس المحكمة العمالية الشيخ سعد بن ناصر الصويغ، ومساعد رئيس المحكمة محمد بن عبدالله بن هديان، وقضاة المحكمة ومنسوبيها، حيث تبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة السعيدة.وقد ألقى رئيس المحكمة كلمة، هنّأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية ونحن في رخاء وأمن وأمان.// انتهى //11:34ت م0055