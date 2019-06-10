جدة 07 شوال 1440 هـ الموافق10 يونيو 2019 م واسيقيم نادي جدة الأدبي وجمعية الثقافة والفنون الخميس المقبل، حفلاً بمناسبة عيد الفطر المبارك, وذلك بمركز سلمى التجاري.وسيشهد الحفل تقديم عروض فلكلور شعبية متنوعة, ومعرضاً للفنون البصرية يشارك فيه نخبة من الفنانين والمصورين والنحاتين والخطاطين, ومعرضاً آخر مصغراً للكتاب ومرسماً حُراً, وأمسية شعرية مشتركة تجمع الفصيح بالعامي.وتأتي الاحتفالية تجسيداً لعمق العمل المشترك بين النادي والجمعية للنهوض بالمشهد الثقافي والفني في محافظة جدة وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف روية المملكة 2030.// انتهى //11:39ت م0056