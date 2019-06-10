إسلام آباد 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، استعداد الحكومة لطرح ميزانية السنة المالية الجديدة، وسعي أحزاب المعارضة لتشكيل جبهة موحدة للتظاهر ضد موجة الغلاء المعيشي في البلاد.وتابعت تطورات العلاقات بين الهند وباكستان، ومساعي الأخيرة لتحسين هذه العلاقات لضمان الأمن الدائم في المنطقة.واهتمت صحف الاثنين، بعقد باكستان وأفغانستان اليوم في إسلام آباد جلسة المراجعة الأولى لخطة العمل المشتركة للسلام والتضامن.وأشارت إلى اللقاء المرتقب لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالرئيسين الروسي والصيني الأسبوع المقبل على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان.وأخبرت عن بدء الاستعدادات في باكستان لموسم الحج لهذا العام، حيث بدأت السلطات المحلية برنامج تدريب الراغبين في أداء الحج.وتابعت الصحف تطورات الوضع السياسي في السودان في ظل بدء العصيان المدني من قبل المحتجين والمعارضين للمجلس العسكري السوداني.أفغانيًا.. أخبرت صحف باكستان، عن مقتل 16 مسلحاً من عناصر حركة طالبان إثر سلسلة من الغارات الجوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية بإقليم أوروزجان جنوب البلاد.// انتهى //12:17ت م0058