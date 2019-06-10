تبوك 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات، البدع، وتيماء، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //12:19ت م0060