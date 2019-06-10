أبها 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال المع، وسراة عبيده، وظهران الجنوب، و محايل.// انتهى //12:19ت م0061