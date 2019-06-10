الطائف 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسنظمت غرفة الطائف حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها، احتفاءً بحلول عيد الفطر المبارك، وحرصاً على توطيد أواصر الترابط والتواصل بين منسوبي الغرفة.وشهد حفل المعايدة حضور نائبي رئيس الغرفة مشعل فلاح النفيعي، وغازي القثامي، وأعضاء مجلس الإدارة سالم بن فطيس وعبدالعزيز البار، إلى جانب حضور أمين عام الغرفة دسمان الفقيه ونوابه ومساعديه، ومدراء الإدارات والأقسام والعاملين بالغرفة.وتم خلال الحفل تقديم التهنئة للموظفين، بعيد الفطر المبارك تلك المناسبة التي تتيح الفرصة لتجديد معاني التقارب والألفة والتواصل وتعميق الترابط بين الموظفين والإدارات.وتناول الجميع خلال حفل المعايدة وجبة الافطار، مؤكدين حرصهم على العمل بما من شأنه تطوير مدينة الطائف اقتصادياً وسياحياً، ودعم كافة المبادرات الاجتماعية، ومبادرات اعمال شباب وفتيات الاعمال.// انتهى //12:20ت م0062