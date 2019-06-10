حائل 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأقامت بلدية مدينة الكهفة بمنطقة حائل أمس بمقرها، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور رئيس البلدية المهندس عبدالله بن عواد الشمري .ورفع رئيس بلدية الكهفة المهندس الشمري التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة -حفظها الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد الغالية نعمة الأمن والأمان, مقدماً شكره وامتنانه لمنسوبي البلدية على ما قدموه خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، حاثاً الموظفين على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين وتذليل كافة الصعاب لإنجاز العمل بكل يسر وسهولة.// انتهى //12:21ت م0063