لندن 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بانطلاق المرحلة الرسمية الأولى من سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حيث يتطلب من كل مرشح الحصول على دعم 8 من نواب البرلمان لدعم ترشيحه.وكشفت النقاب عن ضبط الأمن البريطاني عام 2015 م مخزنًا سريًّا لتخزين أطنان من المواد المتفجرة على مشارف لندن، وإلقاء القبض على من قالت: إنهم إرهابيون مرتبطون بإيران.وذكرت صحف الاثنين، أن عناصر تابعة لتنظيم حزب الله اللبناني، أخفت آلاف العبوات التي تحتوي مادة نترات الأمونيوم التي تدخل في إعداد القنابل محلية الصنع.ولفتت إلى توصل بريطانيا وكوريا الجنوبية إلى اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، وذلك استعداداً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في نهاية أكتوبر المقبل.وتناولت الأحداث الجارية في السودان على مدار الأيام الماضية، مبرزة نتائج الوساطة الإثيوبية، وعملية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، والإضراب العام الذي دعت إليه مؤخرًا بعض التجمعات السودانية.ونقلت صحف بريطانيا، عن وسائل إعلام حكومية صينية قولها: إن "قوى أجنبية" تسعى إلى "الإضرار بالصين، من خلال محاولة إحداث فوضى في هونغ كونغ"، وذلك بعد احتجاجات جماهيرية واسعة في الإقليم، ضد مشروع قانون، ويخشى منتقدون من أن يسمح للصين باستهداف المعارضين السياسيين في هونغ كونغ.// انتهى //13:31ت م0087