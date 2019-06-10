الكويت 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع المؤشر العام 7ر43 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5880 نقطة بنسبة صعود بلغت 75ر0 %.وبلغت كمية تداولات المؤشر 241 مليون سهم تمت من خلال 9653 صفقة نقدية بقيمة 5ر68 مليون دينار كويتي (نحو 9ر232 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 13ر4 نقطة عند مستوى 6ر4788 نقطة بنسبة 09ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر95 مليون سهم تمت عبر 3344 صفقة نقدية بقيمة 6ر6 مليون دينار (نحو 44ر22 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر66 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6438 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر145 مليون سهم تمت عبر 6309 صفقات بقيمة 8ر61 مليون دينار (نحو 12ر210 مليون دولار).// انتهى //13:39ت م0090