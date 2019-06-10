عرعر 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأكد مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية، عثمان بن إبراهيم العثمان أن التوسع في فصول الطفولة المبكرة خيار إستراتيجي مهم في وزارة التعليم، وهو من المبادرات المهمة التي أطلقتها وزارة التعليم ضمن مبادراتها في خطتها الإستراتيجية المرتبطة في برنامج التحول الوطني 2020 التي ترتبط ببرنامج جودة الحياة، وتحقق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وبين العثمان " في اجتماع لجنة الطفولة المبكرة " الذي عقد اليوم، أن هذه المبادرة تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، وتجوّد مخرجات التعليم بما يتوافق مع اتجاهات الوزارة ومستهدفات برنامج جودة الحياة 2020، التي تركز على التوسع في مثل هذه المبادرات لما لها من أثر في استثمار وبناء العقول البشرية، وتنمية المهارات الحياتية وغرس القيم في الناشئة، وتنمية مرحلة الطفولة المبكرة من خلال أنشطة التعليم المبكر والارتقاء بهم فكريا وحياتيا.وأشار العثمان إلى أن السنوات الأولى هي مرحلة من مراحل حياة أي إنسان يمتد أثرها لأمد الحياة، فهي تشكل أعلى المراحل الحيوية لنماء الطفل وتطور قدرته على التعلم في فترة قصيرة وبشكل مكثف.ودعا مدير تعليم الحدود الشمالية القائمين على المشاريع التعليمية للتوسع في تطوير وتصميم نماذج معمارية وفقاً للمعايير المعتمدة من الوزارة، وضرورة رفع جاهزية المدارس المستهدفة في هذه المبادرة التي تستهدف الفئات العمرية من السنة الرابعة.‏ // انتهى //13:41ت م0091