جيزان 07 شوال 1440 هـ الموافق10 يونيو 2019 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة منطقة جازان العميد عبدالله بن مسفر الزهيري رتبته الجديدة, وذلك عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.وهنأ سمو أمير منطقة جازان اللواء الزهيري بهذه الثقة الغالية, متمنياً له وزملائه منسوبي شرطة جازان والقطاعات الأمنية التابعة لها المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، حاثاً سموه الجميع على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل.من جهته عبر مدير الشرطة المنطقة، عن سعادته بصدور الثقة الغالية رافعاً الشكر للقيادة الرشيدة، ولسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على هذه الثقة، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على خدمة دينه ووطنه.//انتهى//13:47ت م0094