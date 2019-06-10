مكة المكرمة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأقام القنصل العام للمملكة في هونج كونج، عمر بخيت البنيان اليوم, حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حضره منسوبو القنصلية والطلبة الموجودون في هونج كونج.وخلال الحفل رحب القنصل العام بالطلبة، معرباً لهم عن تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، مؤكداً اهتمام القنصلية بكل ما يسهم في مساعدة المواطنين السعوديين بهونج كونج.من جانبهم عبر الطلبة السعوديون عن شكرهم وامتنانهم للقنصل العام على هذه المبادرة الكريمة ومشاركتهم فرحة العيد.// انتهى //13:48ت م0096