تبوك 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الجوازات بالمنطقة اللواء سعيد محمد القحطاني رتبته الجديدة بعد صدور الموافقة السامية بترقيته إلى رتبة لواء.وتمنى سموه للواء القحطاني دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.من جهته أعرب اللواء القحطاني عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //13:50ت م0097