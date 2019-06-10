الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد ، أن المنتخب السعودي الأول لكرة السلة قادر على التأهل لنهائيات البطولة الآسيوية رغم وقوعه في المجموعة الأقوى والأصعب بين المجموعات الست المجموعة (E) إلى جانب منتخبات "إيران - قطر - سوريا" .وثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة دعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية للمنتخب السعودي لكرة السلة لخوض غمار تصفيات البطولة والتأهل إلى نهائيات آسيا في الصين.يذكر أن التصفيات النهائية ستلعب بنظام الذهاب والإياب ، وكل فريق سيلعب أمام منافسه مباراتين ، ليصبح إجمالي عدد المباريات لكل منتخب ست مباريات ، وستلعب مباريات المجموعات خلال شهر نوفمبر 2019 ، و شهر فبراير 2020 ، وشهر نوفمبر 2020 ، وسيتأهل بطل كل مجموعة ووصيفه إلى بطولة كأس آسيا ، بينما الفرق الـ 6 أصحاب المركز الثالث في المجموعات سيلعبون بطولة مجمعة من دور واحد ويتأهل المنتخبات الأربع الأوائل وبالتالي سيصبح مجموع المنتخبات المتأهلة 16 منتخباً .// انتهى //14:02ت م0099