ينبع 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسانطلق أمس بتعليم ينبع، الفصل الدراسي الصيفي للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ، في 12 مدرسة بالمحافظة، منها ( 8 ) مدارس للبنين و ( 4 ) ثانويات للبنات، التحق بها أكثر من ( 2800 ) طالب وطالبة من مختلف مدارس المحافظة.وأوضح مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبد الله العقيبي أن انطلاق الدراسة يأتي من حرص وزارة التعليم للاستفادة من فترة الإجازة الصيفية بما يعود على الطلاب بالفائدة والنفع، مشيدًا بعمل اللجان الإدارية الخاصة بمتطلبات القبول والانتظام للطلاب، وتوزيع وإقرار الجداول الدراسية، مؤكدًا أن الدافعية والإيجابية من قبل العاملين في الفصل الصيفي تبعث على الاطمئنان.من جانبها أكدت مديرة الثانوية الثامنة تغريد الحربي أن انتظام الطالبات في الفصل الصيفي منذ اليوم الأول، يدل على الوعي والإدراك، لكونه يساهم بشكل مباشر في زيادة الفاعلية، مشيرة إلى تزايد ملحوظ في إقبال الطالبات في كل عام مقارنةً بالعام السابق وذلك يعود لما يشهده الفصل الصيفي من كفاءة عالية في تحقيق مصلحة الطالبات ومعالجة التعثر واستكمال متطلبات التخرج والتسريع، مبينة أن الفصل الصيفي في نظام المقررات يعدّ اختياريًا خلال الإجازة الصيفية للطالبات.يذكر أنه يسمح للطلبة في نظام المقررات بالدراسة في أي مدرسة ثانوية تقدم الفصل الصيفي في كافة مناطق المملكة بعد التأكد من مناسبة ذلك لهم، وبعد تقديم الوثائق المطلوبة.// انتهى //14:05ت م0100